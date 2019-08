Laurent Koscielny si è ufficialmente trasferito al Bordeaux dall'Arsenal. Il difensore francese si trasferisce a titolo definitivo al club francese ed i Gunners possono sostituirlo con Daniele Rugani, centrale della Juventus. Negli scorsi giorni è arrivata da Londra un'offerta di prestito biennale ma la Juve è interessata solo ad una cessione a titolo definitivo per una cifra vicina ai 40 milioni di euro.



OFFERTA WOLVES - Intanto i Wolves sono pronti a mettere sul piatto 30 milioni di euro per il cartellino di Rugani, ancora non abbastanza per la Juve. Il Wolverhampton, soprattutto, è una destinazione che non convince il centrale bianconero che preferirebbe lasciare la Juve per un club di prima fascia proprio come l'Arsenal. Sia lui che la Juve attendono l'offerta giusta.