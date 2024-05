Turchia, l'elenco dei convocati per l'Europeo

Portieri: Bayndir, Alemdar, Gunok, Cakir.

Difensori: Muldur, Celik, Bardakci, Kaplan, Soyuncu, Demiral, Kabak, Akaydin, Ozkacar, Kadioglu.

Centrocampisti: Ozdemir, Uzun, Calhanoglu, Yuksek, Ayhan, Yokuslu, Kokcu, Ozcan.

Attaccanti: Omur, Kahveci, Akgun, Yildiz, Akturkoglu, Aydin, Guler, Yilmaz, Yildrim, Tosun, Unal, Kilicsoy, Yazici.

Grande soddisfazione per Kenan. Come previsto, il giovanissimo attaccante dellaè stato convocato dal CT dellaVincenzo Montella per l'imminentein Germania, di cui si preannuncia uno dei talenti più interessanti. Il classe 2005 sarà un pilastro anche della squadra bianconera del prossimo futuro, come dimostra la volontà del club di blindarlo fino al 2028 e di consegnargli, con tutta probabilità, la maglia numero 10.