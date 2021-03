Il covid colpisce la formazione Under 19 della squadra femminile bianconera. A comunicarlo è la stessa Juventus attraverso il sito ufficiale.



IL COMUNICATO - Juventus Football Club comunica che, nel corso dei controlli previsti dal protocollo in vigore, è emersa la positività al Covid-19 di una calciatrice della formazione U19. In ossequio alla normativa e al protocollo le giocatrici entrano da oggi in isolamento fiduciario domiciliare. La Società è in costante contatto con le autorità sanitarie competenti.