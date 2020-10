E' stata rinviata Pomigliano-Juve Women, partita valida per la Coppa Italia di calcio femminile. Il comunicato: "Preso atto delle comunicazioni pervenute da parte delle Società ASD Calcio Pomigliano e Chievo Verona Women e considerata la



Circolare del Ministero della Salute del 12 ottobre 2020 avente ad oggetto “COVID-19: indicazioni per la durata ed il termine



dell’isolamento e della quarantena”, unitamente al provvedimento del Dipartimento di Prevenzione ULSS 9 di Verona, si dispone il



rinvio delle seguenti gare valevoli per la 2° giornata dei gironi eliminatori della Coppa Italia TIMVISION:



ASD Calcio Pomigliano – FC Juventus



Chievo Verona Women – Empoli Ladies".