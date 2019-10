Pausa in corso, ma ufficialità freschissima che subito ri-proietta le bianconere in mentalità campionato. Anzi: in mentalità Supercoppa. Perché ritorna, la super sfida che decide il primo trofeo della stagione. E finalmente c'è una data, e soprattutto uno stadio: dal profilo Twitter della Juventus, ecco l'appuntamento da segnare in rosso. La Supercoppa italiana con la Fiorentina Women si giocherà il 27 ottobre all'Orogel Stadium-Dino Manuzzi di Cesena, ore 12.30. Non è ancora ufficiale, ma la gara sarà probabilmente visibile attraverso i canali di Sky Sport.