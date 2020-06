16









La Juventus Women è campione d'Italia: è arrivata la notizia dal Consiglio Federale, ancora in corso negli uffici della FIGC di Roma. E' il terzo titolo consecutivo per le ragazze di Rita Guarino.



GIUSTIZIA FATTA - Nove punti di vantaggio sulla seconda, nessuna sconfitta in campionato e soli sei match al termine del campionato: in tanti si erano arrabbiati per il mancato assegnamento del titolo alle bianconere dopo la decisione di non proseguire con il torneo. Gravina aveva però gettato immediatamente acqua sul fuoco, e dalle parole è passato ai fatti: decisione unanime del Consiglio e tricolore alla Juventus. Sono tre su tre anni di esistenza della società.