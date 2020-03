Slitta la finale di Coppa Italia di Serie C. Come comunicato dalla Lega Pro la doppia finale tra Ternana e Juve che si sarebbe dovuta disputare l'11 marzo ad Alessandria e il 15 aprile a Terni. La Juve Under 23, dopo i 4 casi di positività al Coronavirus di calciatori e staff della Pianese, ha bloccato l'attività fino a domenica. Questo il comunicato della Lega con le nuove date:



Si rendono note, a parziale modifica dei Com. Uff. n. 14/CIT del 06.09.2019 e Com. Uff. n. 38/CIT del 19.02.2020, le gare della Finale in programma nelle seguenti date e con il relativo orario:



Gara di Andata - MERCOLEDÌ 8 APRILE 2020 TERNANA - JUVENTUS U23 Ore 20.30



Gara di Ritorno - MERCOLEDÌ 22 APRILE 2020 JUVENTUS U23 - TERNANA Orario da definire



MODALITÀ DI SVOLGIMENTO - La Finale di Coppa Italia Serie C, sarà disputata con gare di Andata e Ritorno. Risulterà vincente la società che avrà ottenuto, nei due incontri, il maggior punteggio o, a parità di punteggio, la società che avrà segnato il maggior numero di reti nel corso delle due gare. In caso di parità nel numero di reti segnate al termine delle due gare, risulterà vincente la Coppa Italia Serie C la società che avrà segnato il maggior numero di reti in trasferta; verificandosi ulteriore parità si disputeranno due tempi supplementari della durata di 15 minuti ciascuno.



In Serie C sono anche state cancellate le partite dall'11a giornata prevista per il prossimo week-end



Visto il DPCM del 1° marzo 2020 e preso atto delle comunicazioni delle autorità competenti, al fine di

garantire l’equilibrio e la regolarità della competizione, la Lega Pro, dispone il rinvio delle seguenti gare:



GIRONE A – 7 - 8 MARZO 2020

ALBINOLEFFE - OLBIA

AREZZO - PRO VERCELLI

COMO - CARRARESE

GOZZANO - MONZA

JUVENTUS U23 - LECCO

NOVARA - RENATE

PERGOLETTESE - GIANA ERMINIO

PIANESE - ROBUR SIENA

PISTOIESE - ALESSANDRIA

PRO PATRIA - PONTEDERA