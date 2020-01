La Juve continua a pescare in Svizzera per rinforzare il proprio settore giovanile. Come riportato dal sito della Lega Calcio, infatti, è' ufficiale l'acquisto a titolo definitivo di Kristian Sekularac, 16enne trequartista dal doppio passaporto, svizzero e inglese, dal Servette. Il classe 2003 è nato a Londra ma ha giocato nella nazionale Under 18 svizzera. In questa stagione ha disputato 13 partite e segnato 3 reti nella Swiss Under 18 Elite League, simile alla nostra Primavera. Sekularac si unirà alla Primavera bianconera allenata da Lamberto Zauli, che oggi ha raggiunto le semifinali della Coppa Italia di categoria.