Szczesny ha rinnovato il suo contratto con la Juve fino al 2024. Ecco il comunicato del club. A inizio gennaio Ilbianconero.com aveva anticipato la notizia della firma di Szczesny. La Juventus annuncia il rinnovo del contratto di Wojciech Szczesny, che vestirà la nostra maglia fino al 2024.Approdato a Torino nella stagione 2017/2018 dopo aver giocato con Arsenal e Roma, Wojciech con la casacca della Juventus fino ad ora ha disputato 84 gare ufficiali, vincendo già due Scudetti, una Coppa Italia e una Supercoppa Italiana.Dal suo arrivo alla Juventus, nessun portiere ha registrato in percentuale più clean sheet in rapporto ai match disputati: il 46% (28 su 61). In questi anni ha subito in media 0.7 gol a partita in Serie A, il rapporto più basso tenendo conto dei portieri con almeno cinque presenze.Nella sua prima stagione Szczesny parte alle spalle di Gianluigi Buffon, giocando comunque in tutto 21 partite e garantendo alla squadra una grande solidità. Parate decisive, che gli permettono nell’annata successiva di guadagnarsi la maglia da titolare, che anche quest'anno porta sulle sue spalle."Tek" ha poi parlato a Juventus TV: 'Sensazioni bellissime, perché è una dimostrazione da parte del club della fiducia che hanno verso di me, sono molto contento, cerco di dare il mio meglio nei prossimi anni coi colori della Juve."Ricordo, non era una partita particolare, cerco sempre di affrontare le partite senza pressioni. Era un bel momento, sono passati quasi 3 anni cerco sempre di migliorare e fare il mio meglio. Quello in Champions? Quella è stata importante, si fece male Gigi qualche giorno prima, è stato un momento importante, la prima vera prova, è stato un momento importante, mi sono divertito molto"."La miglior parata? Mi piace ricordare quelle delle partite in cui ho vinto. Quella contro il Milan all'Allianz Stadium a novembre e anche quello di Pasalic contro l'Atalanta ma quella preferita è quella su Allan contro il Napoli a inizio stagione. I rigori? In ogni partita ci sono momenti difficili, il rigore non lo vedo molto difficile"."Vincere più titoli, sono qui fino al 2024 e voglio vincere tutto, è l'obiettivo di tutto il club e ogni giocatore, bisogna sudare e correre per arrivare a tutto"."Voglio solo ringraziare tutti per quello che mi hanno dato e le sensazioni che ho quando sono allo Stadium, faccio la promessa di dare sempre il meglio per questo club".​