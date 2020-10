3









Si ferma Aaron Ramsey. Il centrocampista bianconero non è tra i convocati di Bulgaria-Galles a causa di un problema fisico per il quale tornerà prima dal ritiro dei britannici. Ramsey farà dunque subito rientro a Torino, dove sarà sottoposto a ulteriori esami dallo staff medico della Juventus, così da scongiurare ulteriori problemi e ulteriori defezioni in vista della trasferta di Crotone. La Juve, infatti, dovrà già fare a meno di Cristiano Ronaldo, positivo al coronavirus e fuori almeno per 10 giorni. Per i tempi di recupero di 'Rambo' si avranno notizie soltanto nelle prossime ore, nel mentre l'attenzione del mondo bianconero si concentra tutta su CR7.