Marko Pjaca ha rinnovato il suo contratto con la Juventus fino al 30 giugno 2023, prolungando quindi di due anni la precedente scadenza (2021). L'ufficialità la si deduce dalla relazione finanziaria del secondo semestre del dell’esercizio 2019/2020. Pjaca in questo momento è all'Anderlecht, in prestito. Sono ufficiali inoltre i rinnovi di Szczesny, ma questo già si sapeva, e di Blaise Matuidi, che ha portato la scadenza al 2021. La società bianconera ha esercitato la clausola presente nell'accordo tra le parti, tenendo stretto a sé il centrocampista. Ancora per una stagione. Così come Pjaca, che prolunga dunque il suo accordo fino al 2023.