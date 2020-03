Ora è ufficiale: la semifinale di ritorno di Coppa Italia tra Juve e Milan è stata rinviata a data da destinarsi a causa del timore per la diffusione ulteriore del coronavirus. La decisione è stata presa dal Prefetto di Torino al termine di un incontro a cui hanno preso parte la Regione Piemonte e la società Juventus.



L'ORDINANZA - Nel comunicato ufficiale il prefetto ha motivato la scelta evidenziando "l’urgente necessità di porre in essere ogni utile misura finalizzata a prevenire la diffusione del virus, anche alla luce dell’impatto negativo che lo stesso ha dimostrato di avere sulla funzionalità del Servizio Sanitario regionale e, in specie, dei reparti di terapia intensiva".



Per poi proseguire: "Nella seduta del Comitato provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, tenutasi in data odierna anche alla presenza della Regione Piemonte e della dirigenza della Juventus FC, è emerso che in occasione dell’incontro di calcio in argomento, è previsto l’arrivo di numerosi tifosi per i quali non è possibile individuare con esattezza la provenienza, indipendentemente dalla residenza, con conseguente concreto rischio per la pubblica e privata incolumità connesso al possibile ulteriore diffondersi del virus COVID- 19"



​Il comunicato si conclude con: "Si determina conseguentemente il concreto rischio della diffusione incontrollata del contagio da COVID-19 tra i presenti. Ravvisata, pertanto, la necessità e l’urgenza di adottare le necessarie misure finalizzate ad assicurare un’efficace protezione della sicurezza collettiva e della incolumità personale dei singoli astrattamente esposti in occasione della competizione sportiva in questione, il Prefetto ordina che l’incontro di calcio Juventus FC – AC Milan valevole per la Coppa Italia TIM 2019/2020 programmato per le 20.45 del giorno 4 marzo 2020, è differito a data successiva che verrà individuata dalle Autorità competenti".