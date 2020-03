Il Governo ha varato il Decreto, firmato dal Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, contenente le disposizioni per fronteggiare l'emergenza Coronavirus, anche nel mondo dello sport. Si ferma il calcio aperto al pubblico: tutta la Serie A ripartirà ma lo farà a porte chiuse fino al 3 aprile 2020. Inserito inoltre l'obbligo di controlli per tesserati, atleti, dirigenti e accompagnatori. Decisione identica anche per la Champions League: dunque, Juve-Lione si svolgerà senza tifosi.





IL DECRETO - "Sono sospesi altresì gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato; resta comunque consentito, nei comuni diversi da quelli di cui all’allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, e successive modificazioni, lo svolgimento dei predetti eventi e competizioni, nonché delle sedute di allenamento degli atleti agonisti, all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, ovvero all’aperto senza la presenza di pubblico; in tutti tali casi, le associazioni e le società sportive, a mezzo del proprio personale medico, sono tenute ad effettuare i controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del virus COVID-19 tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi partecipano. Lo sport di base e le attività motorie in genere, svolte all’aperto ovvero all’interno di palestre, piscine e centri sportivi di ogni tipo, sono ammessi esclusivamente a condizione che sia possibile consentire il rispetto della raccomandazione di cui all’allegato 1, lettera d)".



Il Decreto si conclude con l'indicazione temporale necessaria a stabilire il termine delle indicazioni date: "Le disposizioni del presente decreto producono il loro effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sono efficaci, salve diverse previsioni contenute nelle singole misure, fino al 3 aprile 2020".