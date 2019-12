Come si legge nel comunicato della Juventus, una partnership, questa, che da un lato ha permesso a Juventus di rafforzare la sua presenza sul continente, dall’altro ha fatto si che Ganten potesse entrare sul mercato italiano e costruire una propria brand awareness, puntando sulla collaborazione con il club calcistico tra i Top in Europa.Chief Revenue Officer di Juventus, ha detto: «Siamo felici di continuare la Partnership con Ganten, una conferma nel nostro percorso di crescita su scala globale, soprattutto in Cina. Questo rinnovo è fortemente strategico, perché ancora una volta dimostra quanto Juventus sia un media di estrema efficacia per aziende che vogliono imporsi a livello europeo e globale. Siamo molto soddisfatti che questo rapporto prosegua nei prossimi anni».Presidente di Ganten Italia, ha spiegato: «Siamo felici di essere partner di Juventus per altri tre anni. Si tratta di una collaborazione, con uno dei top Club europei, che non solo permette una crescita del brand Ganten, ma supporta anche le vendite e la presenza dell’acqua minerale Ganten sul mercato italiano». Così Zhou Jingliang, Chairman di Ganten Water Group: «Continuare questa partnership evidenzia come Juventus e Ganten condividano gli stessi valori, in termini di ricerca di qualità, e aiuta entrambi nel loro sviluppo, rispettivamente in Italia e Cina».