È stato depositato ufficialmente il contratto del secondo acquisto del mercato invernale della Juventus. Un altro colpo in prospettiva, dopo in attesa della firma di Ntenda (in questo momento al JMedical per le visite di rito) : si parla di, esterno sinistro classe 2002 prelevato dal Sion per la cifra di 250mila euro. Le due società non sono nuove a trattative che prendono in considerazione i giovani: la scorsa estate, infatti, la Juventus aveva ceduto il difensore della squadra U23proprio agli svizzeri per circa 4 milioni di euro.