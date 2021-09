"Dal 2019 Juventus, consapevole delle responsabilità e dell’influenza delle proprie azioni sull’ambiente, ha intrapreso un percorso ambizioso, volto alla valutazione e all’analisi delle proprie quantità di emissioni dirette e indirette di gas serra, definite Scope 1 e Scope 2, attraverso il calcolo dellaTale percorso si inserisce in un progetto di più ampio respiro nella lotta contro i cambiamenti climatici:, seguito dal gruppo di ricerca dell’Istituto di Management e focalizzato sull’analisi e sviluppo di azioni relative alla gestione ambientale del calcio professionistico e degli eventi sportiviOggi, questo percorso si arricchisce di un nuovo obiettivo per rafforzare il proprio impegno a ridurre gli impatti negativi legati al Climate Change e favorire comportamenti e azioni positive anche fuori dal campo di gioco.Questo nuovo percorso punterà a rendere ancora più approfonditi gli sforzi di reporting raccogliendo, ove possibile, dati e informazioni per un quadro sempre più puntuale dei propri impatti diretti ed indiretti e definire le future strategie sul tema".Da Juventus.com