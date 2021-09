Un comunicato che prosegue: "Con questa partnership i due brand italiani portano avanti il proprio progetto di crescita e sviluppo, legandosi grazie a una visione comune: affrontare sfide impegnative e continuare, con perseveranze, determinazione e lavoro di squadra, a inseguire nuovi e grandi obiettivi, facendo leva sui propri campioni. Il claim della campagna di partnership è “Challenges Deserve Champions” (le sfide meritano campioni), che riassume perfettamente la mentalità condivisa da entrambe le società.“Sfida” è un valore profondamente radicato nella cultura sia di Juventus che di Ariston. Quest’ultima è alla continua ricerca del successo, aspirando a garantire la massima soddisfazione dei suoi clienti sia al momento dell’acquisto dei prodotti che nelle fasi precedenti e successive allo stesso: “Comfort is always on” riassume la visione di Ariston. Allo stesso modo Juventus lotta costantemente per ottenere prestazioni incredibili, così da centrare nuovi obiettivi.“Campione”, invece, fa riferimento alle persone. Per affrontare le nuove e impegnative sfide che le attendono, sia Ariston che Juventus hanno bisogno di grandi squadre, con competenze, passione, entusiasmo e la voglia costante di raggiungere i massimi livelli possibili"., Presidente di Ariston Thermo, ha dichiarato: "Sono entusiasta di annunciare oggi il secondo passo di questa partnership, che pone le sue radici nell’eccellenza italiana, ma con una visione globale, per vincere le grandi sfide del mercato indonesiano. La collaborazione con Juventus in Indonesia riafferma il nostro impegno nel mercato iniziato 35 anni fa, nel 1984: con una quota di mercato eccezionale, il marchio è oggi leader nella categoria degli scaldacqua in Indonesia e presenta una vasta gamma di prodotti e tecnologie: elettrici, a gas, a pompe di calore e a pannelli solari".Chief Revenue Officer di Juventus, ha detto: "L’Indonesia rappresenta per Juventus un’area di fondamentale importanza strategica. Oltre 45 milioni di tifosi rendono la Juventus il club europeo più tifato nel Paese e oltre 3,5 milioni di follower su Facebook rendono quello indonesiano il primo mercato su questa piattaforma. Siamo lieti di lavorare con Ariston, i due marchi condividono la sinergia che nasce dall’unione del vero patrimonio italiano unito all’innovazione. Non ci sono dubbi che questa nuova partnership animerà questo fiorente mercato nelle prossime stagioni".