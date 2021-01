Juve e Ariston, di nuovo insieme. I due brand si ritrovano dopo i tempi di Platini e Boniek e aprono una nuova partnership sul mercato cinese. “Grandi sfide meritano grandi campioni” è il claim della partnership tra Ariston e Juventus.



Paolo Merloni, Presidente di Ariston Thermo, ha detto: “Sono davvero felice che Ariston abbia unito le proprie forze a quelle di Juventus. Entrambe le società condividono l’aspirazione comune al successo, alla perseveranza e alla creazione di grandi squadre. Questa partnership in territorio cinese testimonia ancora una volta il nostro impegno verso il mercato di quest’area, iniziato 35 anni fa con l’aspirazione di diventare uno dei marchi leader nel settore del comfort termico. Sono molto entusiasta di annunciare oggi questo prezioso accordo, che pone le sue radici nell’eccellenza italiana ma che è dotato allo stesso tempo di una visione globale”.



Federico Palomba, Amministratore Delegato di Juventus APAC, ha aggiunto: “Siamo orgogliosi di dare il benvenuto ad Ariston nella grande famiglia dei soci di Juventus. Questa collaborazione è il risultato di una grande sinergia, legata al patrimonio italiano e all’innovazione. Il luogo in cui è stata siglata, la Cina, rappresenta un territorio molto dinamico, con un ruolo fondamentale per entrambi i marchi. Non c’è dubbio che da qui nasceranno nelle prossime stagioni tante nuove idee, utili per un mercato così fiorente”.