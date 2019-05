"Domani, Joao Cancelo si sottoporrà a un intervento chirurgico, per la riduzione della frattura delle ossa nasali, occorsa in seguito al trauma contusivo subito ieri in partita". E' il comunicato della Juventus, pubblicato poco fa sul sito ufficiale, che comunica l'operazione a cui si sottoporrà il terzino destro della Juventus. Probabile la sua assenza nell'ultima gara di questa Serie A, contro la Sampdoria.



Il comunicato della Juventus prosegue così: "Dopo la partita di ieri, e la successiva festa per la consegna della Coppa dello Scudetto, la squadra usufruisce di quattro giorni di riposo, concessi da Mister Allegri. In vista dell’ultima di campionato, contro la Sampdoria a Marassi, la squadra riprenderà ad allenarsi venerdì mattina".