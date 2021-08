Ufficiale: l'ultima amichevole prima dell'inizio della stagione sarà. Si terrà sabato 14 agosto alle ore 20.30.La notizia che tutti noi e voi attendevamo è arrivata: l’Allianz Stadium riaprirà ufficialmente le proprie porte e lo farà prima dell’inizio della nuova stagione di Serie A.Sarà un altro test importante per i bianconeri e coinciderà con la prima occasione per i nostri tifosi di tornare a casa. In occasione di questa partita Socios.com, partner di Juventus dal 2018, sarà Title Sponsor dell’evento e gli stessi supporters bianconeri, grazie a Socios.com, saranno a loro modo protagonisti della serata. Socios.com è l'app di coinvolgimento dei tifosi che consente ai supporters di avvicinarsi alla Juventus attraverso i FAN Token. La Juventus è diventata il primo club al mondo a lanciare un FAN Token nel 2019 e tifosi in tutto il mondo li utilizzano da allora per accedere a opportunità di coinvolgimento e ricompensa. Insieme a Socios.com, il club sta pianificando molte attività coinvolgenti e sondaggi per la prossima stagione".