Nuovo arrivo per la Juventus Under 23. Si tratta di. Il calciatore, classe 2002, arriva a parametro zero dopo l'ultimo anno passato nella seconda squadra del Monaco. Ha firmato un biennale con i bianconeri ed è stato oggi ufficializzato.Cudrig è un attaccante moderno, dotato di un'importante struttura fisica e di una discreta tecnica. Cudrig ha giocato nell'ultimo anno nel National 2, quarto livello del calcio francese con la formazione giovanile del Monaco: Zauli ha così il suo centravanti dopo l'addio di Petrelli.