Una lettera ufficiale, con mittente Uefa e destinatari Juventus e Figc. I bianconeri sono stati ammessi alla Champions League 2021-2022: a renderlo noto proprio l'organismo guidato da Ceferin, nonostante le ultime parole sulla Superlega e Andrea Agnelli.



LA LETTERA - Come riporta l'ANSA, citando fonti vicine alla società bianconera, il via libera è arrivato dopo lo stop al procedimento disciplinare da parte dell'Uefa per il progetto Superlega. Lo scorso 9 giugno è stato infatti sospeso il procedimento sanzionatorio contro Juve, Real e Barcellona. Nessuna conseguenza per i tre club, dunque la presa di posizione dell'Uefa. Attraverso una lettera, ha ufficializzato la partecipazione dei bianconeri alla prossima Champions League.