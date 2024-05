Juventus Women, I saluti a Julia Grosso

La notizia era nell'aria ma ora è ufficiale: Julialascia laWomen. Ne avevamo parlato qualche giorno fa ( QUI ) del probabile addio della centrocampista canadese classe 2000. Oggi ho ha comunicato ufficialmente la Vecchia Signora con un comunicato ufficiale. Di seguito il comunicato:Termina, dopo tre anni insieme, l’avventura di Julia Grosso alla Juventus.Un’avventura che durava da 3 anni: arrivata nel 2021, Julia ha saputo subito lasciare il segno nelle Juventus Women, diventando un punto di riferimento nel nostro centrocampo.Lascia il gruppo forte di 76 partite e 10 reti, ma anche forte di un palmarès di tutto rispetto: uno Scudetto, 2 Coppe Italia e altrettante Supercoppe Italiane. E poi, le grandi notti europee in Women’s Champions Leaguee un’avventura nella quale, giorno dopo giorno, non ha mai fatto mancare due cose: professionalità e sorriso.Julia lascia un ricordo forte, che arriva indubbiamente dalle sue prestazioni in campo, e su tutto basti dire che è l’unica centrocampista nata negli anni 2000 che nelle ultime quattro stagioni di Serie A ha preso parte a più di 15 marcature: 17 – nove gol e otto assist; spesso presente nelle occasioni da gol della Juventus, in fase di creazione, di assistenza o, appunto, di trasformazione dell’azione, Julia è però anche la gioia e il divertimento di questo sport: basta vederla sorridere, come si diceva, per averne una prova.Ed è con questo sorriso e questo spirito che la ringraziamo di tutto e le auguriamo il meglio per la sua carriera.Thank you, Julia, and good luck!