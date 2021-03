1









Dopo l'abbandono di Suning (proprietario dell’Inter) per la nota crisi finanziaria, arriva un’altra stangata per lo Jiangsu FC, che non parteciperà alla stagione 2021 del campionato cinese. A comunicarlo è stata la stessa federazione calcistica cinese, la CFA, che ha spiegato come non è stata approvata la licenza CSL. Dunque, i campioni in carica non prenderanno parte al prossimo campionato, sostituiti dal Cangzhou Mighty Lions. Pesa sulla decisione il tentativo fallito della famiglia Zhang di trovare un nuovo compratore per il club alla luce delle alte richieste. Infine, come scrive Titan Sports, i giocatori e lo staff hanno lasciato la squadra senza ricevere gli stipendi.