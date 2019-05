"Joao Cancelo è stato oggi sottoposto ad un intervento, ad opera del Dott. L. Tubino, di riduzione della frattura delle ossa nasali riportata nella gara con l’Atalanta di domenica sera. L’intervento è perfettamente riuscito e il portoghese potrà riprendere l’attività dopo un breve periodo di convalescenza", così la Juventus annuncia la buona riuscita dell'intervento chirurgico a Joao Cancelo, effettuato questa mattina.



STAGIONE FINITA - E' finita, dunque, con una giornata d'anticipo la stagione di Cancelo, arrivato la scorsa estate per 40.4 milioni di euro dal Valencia. Dopo un inizio d'annata ad altissimi livelli, il terzino portoghese ha vissuto un calo evidente nel 2019, che lo ha perfino messo in dubbio per il futuro in bianconero. Dopo l'addio di Massimiliano Allegri, però, appare ormai scritta la sua conferma a Torino.