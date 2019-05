FC Internazionale Milano comunica che Luciano Spalletti non ricopre più il ruolo di allenatore della Prima Squadra.

. Il Club ringrazia il tecnico per il lavoro svolto e per il percorso compiuto insieme", così l'Inter ha ufficializzato l'addio a Luciano Spalletti. Si attende ora il comunicato per l'arrivo di Antonio, ex allenatore della Juventus, in nerazzurro. E' ormai lui il sostituto designato per il futuro dell'Inter, dopo che Andrea Agnelli si è opposto al suo possibile ritorno sulla panchina bianconera, per prendere il posto di Massimiliano Allegri.