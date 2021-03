1









La Lega ha ufficializzato la notizia che era già nell'aria: la gara tra Inter e Sassuolo in programma sabato sera è stata rinviata a data da destinarsi: "Il Presidente della Lega Nazionale Professionisti Serie A dispone il rinvio a data da destinarsi della gara Inter-Sassuolo, programmata per sabato 20 marzo 2021 alle ore 20.45 e valida per la 9^ giornata di ritorno del Campionato di Serie A TIM" si legge sul comunicato ufficiale. Il motivo sono i quattro giocatori positivi al Covid presenti nella rosa nerazzurra, e se la situazione attuale dovesse proseguire anche dopo la sosta sarebbe a rischio anche la gara del prossimo 3 aprile contro il Bologna.



IL RECUPERO - Per quanto riguarda il recupero di Inter-Sassuolo, la prima ipotesi è quella del 7 aprile, giorno in cui è stato fissato anche il recupero di Juve-Napoli.





NIENTE NAZIONALI E LA DATA DEL RECUPERO - La pausa in questo caso aiuta il club nerazzurro e dovrebbe risolvere la questione, impedendo inoltre ai calciatori nerazzurri di rispondere alla convocazione delle rispettive nazionali. La decisione da parte della Lega non era stata però presa per la gara tra Juve e Napoli, il primo pomo della discordia, che ha creato un pericoloso precedente. Per la data del recupero, invece, in Lega sono già al lavoro: al momento, l'ipotesi più probabile è il 7 aprile, ovvero la prima data possibile e lo stesso giorno in cui verrà recuperata Juventus-Napoli, recupero della terza giornata di Serie A.