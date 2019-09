Terminata la rifinitura della vigilia, la Juve è in partenza per Brescia. Domani, ore 21, fischio d'inizio di Brescia-Juve.



Come scrive il club bianconero sul proprio sito ufficiale, non sarà con la squadra Cristiano Ronaldo, per un lieve affaticamento all’adduttore che verrà monitorato nelle prossime ore. Out ancora Mandzukic, De Sciglio e Douglas Costa, oltre ai lungodegenti Chiellini, Perin e Pjaca.



Questo l'elenco dei convocati:



1 Szczesny

4 De Ligt

5 Pjanic

6 Khedira

8 Ramsey

10 Dybala

12 Alex Sandro

13 Danilo

14 Matuidi

16 Cuadrado

19 Bonucci

21 Higuain

23 Emre Can

24 Rugani

25 Rabiot

28 Demiral

30 Bentancur

31 Pinsoglio

33 Bernardeschi

77 Buffon.