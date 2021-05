Marco Verratti non ci sarà agli Europei. L'Italia perde un pezzo fondamentale del proprio centrocampo in vista della prossima competizione, perché il centrocampista del PSG è infortunato. Il club ha comunicato sul proprio sito ufficiale la "lesione del legamento collaterale mediale del ginocchio destro, l'indisponibilità è da valutare tra le 4 e le 6 settimane secondo l'evoluzione clinica". Europei con la maglia azzurra quasi impossibili dunque per il centrocampista classe 1992. Ennesima pagina sfortunata con la maglia della Nazionale.