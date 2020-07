Almeno per quest'anno, Cristiano Ronaldo deve dire addio alla rincorsa al sesto Pallone d'Oro, e dunque a Leo Messi che lo precede nell'albo d'oro del prestigioso premio. Questo perché la rivista che assegna il premio, France Football, ha deciso di non assegnarlo a nessuno per il 2020. La motivazione risiede nella pandemia di coronavirus e lo sconvolgimento che ha comportato nel calendario calcistico.

LA SPIEGAZIONE - Queste le dichiarazioni di Pascal Ferré, caporedattore di France Football: "Un'annata del genere non può essere considerata come una normale. Soltanto due mesi, gennaio e febbraio, sono abbastanza attendibili per stilare una classifica; il resto della stagione si sta svolgendo in condizioni troppo lontane dal contesto abituale. Questa scelta non ci fa certo felici, ma è necessaria per conservare l'attendibilità e la serietà di questo premio". Fa sapere L'Equipe che al posto del tradizionale Pallone d'Oro sarà composta una top-11 di tutti i tempi.