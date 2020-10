Test rapidi e isolamento più breve per i giocatori del gruppo squadra che risultato positivi. Così la Figc ha avuto l'ok dalle autorità sanitarie italiane per rivedere il protocollo anti-Covid e facilitare lo svolgimento dei campionati.



I TAMPONI - La Figc comunica che i club di Serie A, B, C, del calcio femminile e l'AIA (Associazione Italiana Arbitri) potranno fare tamponi rapidi sia per i test previsti entro 48 ore dallo svolgimento delle partite che per quelli da svolgere a poche ore dall'inizio di una partità in caso di positività di un componente del gruppo squadra. I giocatori o membri dello staff positivi, non dovranno più attendere i 14 giorni di quarantena e un tampone negativo.



I TEMPI - I sintomatici possono rientrare in gruppo dopo 10 giorni - 3 da asintomatici - e un test negativo. I positivi di lungo termine, se senza sintomi per almeno una settimana, dovranno osservare un periodo d'isolamento che verrà interrotto dopo i 21 giorni.