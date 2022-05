Con la vittoria per 4-3 ai danni del Pisa il Monza della coppia Silvio Berlusconi e Adriano Galliani riconquista la Serie A. Era stato il Pisa a portarsi sul doppio vantaggio inizialmente grazie ai due assist del terzino di proprietà Juve Pietro Beruatto. Successivamente recuperati ed è stato decisivo per regalare la promozione in Serie A il gol di Gytkjaer durante i tempi supplementari.