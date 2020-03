E' arrivata la tanto attesa decisione del Governo sulle misure per contenere la diffusione del Coronavirus. Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha firmato il decreto che prevede, per lo sport, nelle cosiddette zone rosse Emilia Romagna, Lombardia, Veneto, province di Pesaro, Urbino e Savona "la sospensione degli eventi e delle competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, sino all’8 marzo 2020, in luoghi pubblici o privati, a meno che non si svolgano “a porte chiuse”. Restano consentite le sessioni di allenamento, sempre “a porte chiuse".



Inoltre, per le trasferte, impone: "il divieto di trasferta organizzata dei tifosi residenti nelle stesse regionie nelle province di Pesaro e Urbino e di Savona, per assistere a eventi e competizioni sportive che si svolgano nelle restanti regioni e province".



LE PARTITE A PORTE CHIUSE - Atalanta-Lazio, Inter-Sassuolo, Verona-Napoli, Bologna-Juve e Spal-Cagliari, quindi, dovrebbero giocarsi a porte chiuse, ma si attendono ulteriori comunicazioni dalla Lega. Oggi, Marotta, amministratore delegato nerazzurri, è stato chiaro a riguardo: “Ci opporremo a Inter-Sassuolo a porte chiuse".