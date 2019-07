In attesa del comunicato della Juventus, il Genoa ha ufficializzato il ritorno di Romero. Il difensore arriverà in prestito proprio dai bianconeri. Di seguito, il comunicato ufficiale.



"Un incontro con i vertici dell’Associazione Italiana Calciatori rappresentata dal presidente Tommasi, il dg Grazioli e l’ufficio stampa Franco, ha aperto il pomeriggio di capitan Criscito e compagnia per le linee guida della stagione. Poi il trasferimento sui pulmini dell’Edelweiss verso la SportPlatz, dove Cristian Romero è arrivato giusto in tempo per la prima dopo il raduno. Mister Andreazzoli ha riunito il team in palestra snocciolando i dettagli, come da abitudine, del programma da svolgere. Poi ha dato il via ai lavori per una carrellata di esercizi specifici sul terreno, preparato con pali e sagome a delimitare le aree di azione. Proprio i tracciati che insieme allo staff disegnano il campo richiamano le attenzioni di spettatori e osservatori in tribuna. L’ampiezza per le partitelle tra tute blu e pettorine gialle resta una costante. Cambia in fretta, come il tempo in Val Stubai, la lunghezza in termini di variabile".