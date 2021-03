Ricordate il caso di Verona-Roma, partita della prima giornata di campionato finita 0-0 al Bentegodi ma risoltasi poi in un 3-0 a tavolino per l'Hellas a causa dell'errata compilazione della distinta giallorossa, con Amadou Diawara inserito tra gli Under 22 nonostante abbia 23 anni. Quell'errore formale costò anche un punto di penalizzazione alla Roma, e oggi anche l'ultimo grado di giudizio, il Collegio di Garanzia del Coni, ha rigettato i ricorsi giallorossi, confermando in maniera definitiva e inappellabile la situazione attuale di classifica. La Roma è 6^ a 50 punti.