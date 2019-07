Higuain saluta il Chelsea e torna ufficialmente alla Juventus. Lo scrive il club inglese, in un comunicato di ringraziamento, aperto così: "Gary Cahill, Gonzalo Higuain, Rob Green, Eduardo e Kyle Scott hanno lasciato il Chelsea dopo la fine dei loro contratti di ieri. Tutti e cinque hanno fatto parte della prima squadra della squadra maschile e vorremmo augurargli il meglio per il futuro".



In particolare, su Higuain, il Chelsea ha scritto: "Gonzalo Higuain è arrivato al Chelsea in prestito dalla Juventus a gennaio. Si è ritrovato con Maurizio Sarri dopo il loro successo insieme a Napoli. Higuain ha fatto il suo esordio nei Blues in una vittoria della FA Cup contro lo Sheffield Wednesday, e ha aperto la sua avventura con due gol. Ha segnato altre tre volte prima della scadenza del suo prestito, tutti gol che hanno evidenziato la sua naturale capacità di fronte alla porta. Fulham, Burnley e Watford sono state le sue vittime, e ha più che avuto il suo ruolo nel raggiungimento della terza posizione in Premier League. Con Olivier Giroud titolare in Europa League, il coinvolgimento di Higuain è stato in gran parte limitato alle competizioni nazionali, ma lascia dopo aver vinto a Baku l'Europa League".