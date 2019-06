"La decisione su James è presa. Era con me e mi ha detto, in una conversazione privata, che chiede al club di non esercitare l'opzione di riscatto. A queste condizioni non ha senso farlo. Vuole giocare, essere un titolare. Al Bayern questo non gli può essere garantito", così Karl-Heinz Rummenigge, direttore amministrativo del Bayern Monaco, ha confermato l'addio del trequartista colombiano in estate. James farà quindi ritorno al Real Madrid, ma Zinedine Zidane sembra aver già chiarito che per lui arriverà una nuova cessione.



SFIDA JUVE-NAPOLI - Già da qualche mese l'agente Jorge Mendes lo ha offerto alla Juventus, che ha messo in stand-by la trattativa, pur senza chiudere le porte al suo possibile arrivo a Torino. A chiamarlo in bianconero è stato anche Cristiano Ronaldo, suo ex compagno di squadra al Real Madrid, che gradirebbe e non poco un investimento in questo senso da parte di Cristiano Ronaldo. Lo stesso spera di fare Carlo Ancelotti per portarlo al Napoli, che si è mosso per provare a superare la concorrenza della Juventus verso James.