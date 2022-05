Il Bayern Monaco guarda in Italia e, in particolare, va a pescare dal settore giovanile della Juventus. Il club tedesco, infatti, ha ufficializzato l'acquisto del calciatore 16enne Manuel Pisano.



Dal sito ufficiale dei bavaresi:



L'FC Bayern ha ingaggiato il nazionale italiano U17 Manuel Pisano per le proprie squadre giovanili. In estate il 16enne si trasferirà dalle giovanili dei campioni d'Italia della Juventus Torino all'FC Bayern Campus, dove ha firmato un contratto a lungo termine. Il nuovo centravanti di FCB-Juniors indosserà la maglia numero nove della prossima stagione.



Jochen Sauer, capo dell'FC Bayern Campus: "Stiamo seguendo da vicino Manuel da molto tempo e siamo lieti di aver ingaggiato un attaccante molto promettente dal calcio giovanile italiano per la nostra accademia. Siamo convinti che qui raggiungerà il suo pieno potenziale sportivo".



Pisano alto 1,87 metri è nato a Torino il 5 aprile 2004 e da tre anni gioca nelle giovanili bianconere . “Manuel ha già dimostrato le qualità che ha in giovane età in Italia. Con il suo fisico e la sua concretezza sotto porta, ha tutte le doti che caratterizzano un centravanti di successo. Siamo lieti che abbia deciso di fare i suoi prossimi passi all'FC Bayern e siamo molto entusiasti del suo ulteriore sviluppo", afferma Holger Seitz, direttore sportivo dell'FC Bayern Campus".