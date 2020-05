Ufficiale il trasferimento a titolo definitivo di Mauro Icardi al @PSG_inside https://t.co/zXvJPHwAiu#FCIM — Inter (@Inter) May 31, 2020

Il PSG ha riscattato Mauro Icardi. Da pochi minuti è arrivato l'annuncio ufficiale sia del club inglese che dei nerazzurri: ​124 gol in 219 partite con la maglia nerazzurra. L'argentino è stato riscattato dal Paris Saint-Germain per 50 milioni di euro più 7 di bonus. Con questo comunicato la società nerazzurra ha annunciato la cessione dell'argentino:La Juve resta interessata all'argentino ma in caso di ritorno in Italia nei prossimi due anni il PSG dovrà versare 15 milioni in più all'Inter.