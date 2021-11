La Figc, sul suo sito ufficiale, ha ufficializzato i nuovi allenatori abilitatiche, nei giorni scorsi, hanno superato gli esami finali del ‘Corso speciale combinato licenze C e D’, riservato ai calciatori ancora in attività o che avevano terminato da poco la loro carriera sportiva".Tra gli abilitati c'è anche un ex calciatore della, ritiratosi la scorsa estate dopo il fallimento del. Con la qualifica Uefa B, in sostanza, potrà guidare tutte le formazioni giovanili (ad eccezione della Primavera), le prime squadre maschili fino alla Serie D (inclusa) e le prime squadre femminili fino alla Serie C (inclusa anche questa). Potrà inoltre essere tesserato come collaboratore tecnico da qualsiasi squadra, comprese quelle partecipanti al campionato di Serie A maschile, o come allenatore in seconda fino alla Serie C maschile (compresa).Ecco l'elenco completo: Valerio Anastasi, Francesco Bini, Nicola Ciotola, Tommaso Roberto Coletti,, Marco Croce, Andrea De Vito, Filippo Di Leo, Valentina Esposito, Nicola Falomi, Stefano Ferrario, Sergio Floccari,, Carmine Giordano, Luigi Giorgi, Michael Girasole, Fabrizio Grillo, Pamela Gueli Vetri, Rino Iuliano, Giuseppe Le Noci,, Roberto Merino Ramirez, Archimede Morleo, Alessandro Noselli, Raffaele Nuzzo, Andrea Parola, Alessia Pecchini, Vincenzo Pepe, Fabio Roselli, Gianluca Sampietro,, Luigi Alberto Scaglia, Cristian Nicolas Sosa, Ianos Jozsef Szekely, Gaetano Ungaro, Alex Valentini, Fabio Vignati, Pasquale Alessio Viola e Stefano Visi.