رسمياً: الكوري الشمالي هان كوانغ سونغ في صفوف #الدحيل https://t.co/pUewTFlzhU — نادي الدحيل الرياضي (@DuhailSC) January 8, 2020

Il terzo bianconero in Qatar può dirsi ufficiale. Infatti, dopo. La cessione arriva a titolo definitivo, come comunicato via Twitter dal club qatariota, e. Arrivato in estate via Cagliari, sembrava essere un prospetto sul quale puntare, ma le deludenti prestazioni in Serie C con l'Under 23 hanno convinto la dirigenza alla cessione. Aveva richieste in Serie B, ma alla fine si è preferito il trasferimento nel club di Doha.