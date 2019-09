Han Kwang Song è un nuovo giocatore della Juventus: a comunicarlo è il sito ufficiale della Lega Calcio, in attesa che anche la Juve comunichi l'arrivo. Il nordcoreano, di proprietà del Cagliari, arriva a Torino in prestito con obbligo di riscatto fissato intorno ai 5 milioni. Come raccontato in esclusiva su IlBianconero.com , il calciatore asiatico sarà un regalo solo da scartare per Pecchia. Ma anche Sarri potrà beneficiarne...