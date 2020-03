Attraverso un comunicato ufficiale, la FIGC ha deciso di rinviare a data da destinarsi il Consiglio Federale in programma lunedì 23 marzo. Intanto, Gravina ha parlato anche questa mattina a Radio1: "Domani chiederemo alla Uefa un atto di responsabilità. Vogliamo un percorso che tuteli la salute. L'Europa è l'epicentro di questa pandemia, il rinvio degli Europei credo sia l'idea da seguire. Non abbiamo ancora fatto ipotesi. Ho sentito parlare dell'ipotesi playoff anche per Champions ed Europa League. Al momento sono idee, domani ci confronteremo e verrà fuori la decisione più responsabile".