Nella dolorosa eliminazione della Juventus agli ottavi di finale di Champions League per mano del Porto, un ruolo importante l'ha sicuramente rivestito Moussa Marega, autore del gol del raddoppio appena iniziato il secondo tempo della partita d'andata al Do Dragao. Il gigantesco centravanti maliano al termine di questa stagione lascerà il club di Oporto a parametro zero. Non ha infatti rinnovato il contratto e ha già firmato un triennale con l'Al Hilal, la squadra dell'Arabia Saudita dove milita anche l'ex bianconero Sebastian Giovinco. Marega e Giovinco giocheranno quindi insieme.