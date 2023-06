Dopo settimane di attesa, finalmente le strade tra Cristianoe la Juventus stanno per unirsi definitivamente. Pochi istanti fa è arrivato anche, che ha sancito la fine dei rapporti con Giuntoli, ormai prossimo a firmare per i bianconeri.- 'Il Calcio Napoli ringrazia Cristiano Giuntoli per gli 8 anni di collaborazione con il Presidente Aurelio De Laurentiis, con l’Amministratore Delegato Andrea Chiavelli e con gli allenatori che hanno guidato la squadra'.