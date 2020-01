Nuovo infortunio per Gervinho, che salterà la gara all'Allianz Stadium contro la Juventus, calcio d'inizio domenica 19 dicembre ore 20.45. L'esterno del Parma, come ha comunicato dalla società emiliana, non sarà a disposizione di Roberto D'Aversa ancora per il vecchio infortunio ai flessori della coscia destra. Da qui la ricaduta.



Il comunicato: "È stata evidenziata una zona fibrotica che risulta a rischio di recidiva, pertanto l’atleta eseguirà un programma di riabilitazione differenziato per la prossima settimana".