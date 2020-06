Gian Piero Gasperini, allenatore dell'Atalanta, non sarà in panchina nella prossima partita di campionato contro la Lazio. Questa la decisione del Giudice Sportivo ufficializzata pochi minuti fa. Ieri l'Atalanta ha battuto il Sassuolo alla ripresa del campionato ma Gasperini è stato espulso dall'arbitro e il Giudice Sportivo l'ha cacciato dal terreno di gioco. Contro la Lazio non sarà in panchina.