Un rinnovo che era nell'aria, ma che rappresenta molto più di un semplice patto d'amore professionale. Sara Gama, capitana della Juventus Women e della Nazionale italiana, ha prolungato il contratto con le bianconere: l'ha fatto fino al 30 giugno del 2022. Non una novità, ma sicuramente un bel messaggio: non ci sarà solo l'esperienza juventina in campo, ma si prepara per lei una scrivania e un ruolo nei quadri dirigenziali della società.



IL COMMENTO - Attraverso Juventus.com, Gama ha commentato brevemente questa grande fiducia dimostratale dalla Juve: "La Juventus è continuità nel tempo – le sue parole - Mantenere questa continuità è il segeto più semplice, ma anche il più difficile, per ambire a realizzare grandi progetti. Sono felice e orgogliosa di fare parte di tutto questo".