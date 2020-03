Dopo Daniele Rugani, tocca a Manolo Gabbiadini. Un nuovo caso di coronavirus in Serie A, come comunicato dalla Sampdoria, che riguarda uno dei suoi attaccanti, risultato positivo al test per il Covid-19. E' il secondo caso annunciato in meno di 24 ore.



IL COMUNICATO - "L’U.C. Sampdoria informa che il calciatore Manolo Gabbiadini è risultato positivo al Coronavirus-COVID-19, ha qualche linea di febbre, ma sta bene. La società sta attivando in queste ore tutte le procedure di isolamento previste dalla normativa".