Finalmente tocca anche a Merih Demiral. Il centrale bianconero si presenta ai giornalisti nella sala stampa dell'Allianz Stadium: lo farà martedì alle 14.30, giorno in cui la Juve sarà impegnata alla Continassa nella settimana che porta alla prima partita di campionato. Demiral, arrivato a inizio luglio per il primo giorno di ritiro dopo l'acquisto dal Sassuolo, non aveva ancora parlato ai giornalisti, complici più scenari di mercato. Alla fine, il turco ha convinto tutto, soprattutto Maurizio Sarri e Fabio Paratici. La Juve non poteva privarsi di un giocatore così importante e così forte. E i tifosi aspettano solo le prime parole. La conferenza sarà trasmessa su Juventus TV e Sky Sport.